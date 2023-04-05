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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 7:05

Во Владимире один человек пострадал в столкновении «КамАЗа и легковушки

Авария случилась на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Добросельской
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, 4 апреля в 13.30 напротив дома №124 по улице Добросельская 58-летний водитель «КамАЗа», ехавший по Суздальскому проспекту и поворачивавший налево из левой полосы, не убедился в безопасности маневра.

В результате этого грузовик ударил ехавший навстречу легковой автомобиль «Хендай Соната» под управлением 31-летнего молодого человека. В результате пострадал водитель легковушки, врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.