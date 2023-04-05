Житель Владимира украл 275 роз и дарил их незнакомым женщинам

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В середине марта в полицию поступило сообщение от владельца цветочного магазина, расположенного в областном центре, о совершенной краже. Разбив окно, злоумышленник ночью проник в павильон, откуда похитил ноутбук, флэш-накопители, небольшую сумму денег, мягкие игрушки и 275 роз. Ущерб потерпевший оценил в сумму более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 23-летний местный житель. Подозреваемый в краже был задержан.

По его словам, находясь в алкогольном опьянении, он проник в магазин, рассчитывая на дневную выручку, однако, не обнаружив крупной суммы денег, похитил ценное имущество, игрушки и цветы. Розы он дарил незнакомкам, которых встретил на своем пути, а также продавцам открытых в ночное время торговых точек. Однако не многие согласились принять цветы от незнакомого молодого человека. Полицейские изъяли у него 225 роз, игрушки, похищенное имущество и часть денежных средств, сообщили в областном УМВД.

Кроме того, дома у мужчины сотрудники полиции обнаружили восемь горшков с растущими кустами конопли. Возбуждены уголовные дела по статьям "кража" и "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.