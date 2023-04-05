Владимирские каратисты завоевали 17 медалей на Чемпионате и Первенстве России

фото со страницы Министерства физкультуры и спорта Владимирской области

17 наград привезли владимирские каратисты из Уфы, где состоялся Чемпионат и Первенство России по традиционному каратэ.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 22 регионов России, Луганска и республики Абхазии. Владимирская команда из 12 человек завоевала: 7 золотых медалей, 4 серебряных и 6 бронзовых наград

Вот имена победителей: Мисакян Микаэль, Шатов Михаил, Канаев Дима, Смирнов Александр, Рощина Кристина, Шилова Полина, Шилова Алина.

- Это безусловная и абсолютная победа нашей команды, - говорит главный тренер команды Сергей Шилов. - Высокий уровень подготовки владимирских спортсменов оценили и судьи, и зрители, и президент национальной федерации традиционного каратэ. Было большое количество участников, серьезная конкурентная борьба. Наши спортсмены работали в категориях от 24-30 и более человек. Мы искренне поздравляем наших ребят с их заслуженными победами.