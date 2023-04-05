В Александрове подрядчиков обвинили в присвоении 4,5 миллионов рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Александровской городской прокуратурой проверки установлено, что 11 апреля минувшего года МКУ «Управление ЖКХ Александровского района» заключило муниципальный контракт с ООО «Леострой-НН» на проведение капитального ремонта участков тепловых сетей в Александрове.

Стоимость контракта составила 29 миллионов рублей. После согласования и утверждения графика работ подрядчик получил аванс, из которого около 4,5 миллионов рублей потратил на закупку труб.

Но затем финансовое состояние компании-подрядчика ухудшилось, и капремонт они провести не смогли. Вместе с тем, трубы были проданы, а деньги сотрудники оставили себе.

Материалы прокурорской проверки были направлены следователям полиции Александровского района, которые возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры.