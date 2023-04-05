Жительнице Коврова, купившей внедорожник с 86% износа, автосалон вернет деньги

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В марте 2022 года жительница Коврова приобрела в московском автосалоне автомобиль Kia Sportage 2011 года выпуска стоимостью 1,7 млн рублей. Через несколько дней при прохождении техосмотра было установлено, что на автомобиле скручен реальный пробег на 193 тысячи км, выявлено внесение изменений в конструкцию автомобиля, в связи с чем выдано заключение о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.

Покупательница обратилась в Ковровский городской суд с иском к автосалону о расторжении договора купли-продажи автомобиля, взыскании денежных средств за товар ненадлежащего качества, неустойки и компенсации морального вреда.

Представитель автосалона в судебное заседание не явился. В письменных возражениях указал, что покупательница имела возможность проверить качество и техническое состояние автомобиля в момент покупки, в том числе с участием экспертов, однако этого не сделала.

В ходе рассмотрения дела была проведена экспертиза. Ее выводы подтвердили скрутку пробега, которая была произведена дважды. Автомобиль имеет значительный физический износ – 86 %. Суд пришел к выводу о том, что изменение данных о пробеге автомобиля является предоставлением продавцом недостоверной информации о товаре.

Суд частично удовлетворил исковые требования, расторгнул договор купли-продажи автомобиля и взыскал с автосалона в пользу покупательницы оплаченные ею денежные средства – 1,7 млн рублей, компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей и штраф в размере 150 тысяч. Сам автомобиль она должна возвратить.

Автосалон не согласился с принятым судом решением, обжаловал его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив его без изменения.