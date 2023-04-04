В Муроме многодетной семье отказали в признании нуждающимися в жилье

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку по обращению матери многодетного семейства.

Проверкой установлено, что супруги и четверо их несовершеннолетних детей обратились в администрацию округа Муром по поводу признания их нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Это было необходимо, чтобы получить участок земли для строительства дома по областной программе для многодетных семей.

Однако мэрия отказала, так как семейство живет не в округе, а на территории Муромского района, где строит дом на собственные средства. Причем прокуроры пришли к выводу, что этот дом назвать полноценным жильем невозможно, так как он не отвечает требованиям к жилым домам. Фактически же семья зарегистрирована в Муроме.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Муромский городской суд, потребовав признать отказ администрации незаконным и отменить его. Суд это требование удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.