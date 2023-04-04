В Коврове мужчину осудили за использование поддельного автомобильного номера

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Вязниковского района, обвинявшемуся в использовании заведомо подложного государственного регистрационного знака.

Судом установлено, что мужчина в 2021 году приехал к магистральному нефтепроводу «Горький — Ярославль» в Ковровском районе и подкопал грунт, после чего зачистил часть трубы от изоляции.

Затем он врезался в магистраль и протянул от нее отдельную трубу длинной в 450 метров. На конце мужчина установил шаровый кран для слива дизельного топлива.

При помощи этого приспособления вместе с сыном они украли более 4,2 тонн топлива на 175 тысяч рублей, за что в декабре минувшего года ковровчанин был осужден.

В ходе всех этих нелегальных работ мужчина использовал «УАЗ» - «буханку», на которую установил поддельные номера Новгородской области. За это его и осудили.

По совокупности преступлений ковровчанину окончательным наказанием было назначено лишение свободы на срок 2 года 1 месяц, которые ему предстоит провести в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.