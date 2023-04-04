В Гороховецком районе капитально отремонтируют перегон ГЖД «Денисово-Чулково»

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 10 по 20 апреля состоится капитальный ремонт путей на перегоне «Денисово-Чулково», эти станции находятся в Гороховецком районе на линии «Москва — Владимир — Нижний Новгород».

Планируется привести в порядок около 16 километров пути с глубокой очисткой балласта, а также с укладкой бесстыкового пути на новую рельсошпальную решетку.

В связи с предстоящими работами временно изменится расписание следующих пассажирских поездов: «Ласточка» Москва – Нижний Новгород – Москва; №35/36 Нижний Новгород – Москва; №37/138 Нижний Новгород – Адлер; №237/328 Нижний Новгород – Кисловодск; №59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург; №133/134 Ижевск – Санкт-Петербург; №31/32 Киров – Москва.

Актуальное расписание следует уточнять в билетных кассах, либо на официальных порталах РЖД.