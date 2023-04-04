Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 13 процентов

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей понизился на 12,8%.

За медицинской помощью в области обратилось 9 096 человек с признаками ОРВИ. Во Владимире зарегистрировано 3 314 обращений в лечебные учреждения. В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Собинском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Александровском районах, Владимире и Радужном.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа было проведено 432 исследования. Среди циркулирующих респираторных заболеваний вирусы гриппа составляют 48,1% от общего числа положительных находок (все случаи - грипп В). Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии выделяются РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, парагрипп (3 типа) и сезонная коронавирусная инфекция.