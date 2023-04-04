Во Владимирской области задержан распространитель фальшивых денег

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, совместно с коллегами из регионального главка полиции ими был задержан 42-летний житель Петушинского района, подозреваемый в сбыте фальшивых денежных знаков.

Выйти на петушинца удалось благодаря проведенному анализу происхождения ранее обнаруженной фальшивки, а также при помощи специальных технических мероприятий. В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области уточнили, что мужчина расплатился фальшивкой с женщиной, которая усомнилась в ее подлинности, и обратилась к полицейским. Задержанный уже был судим за подобные преступления, причем неоднократно. Задержали его на территории Покрова.

В ходе обысков дома у мужчины оперативники обнаружили и изъяли 39 «липовых» купюр достоинством в 2000 рублей. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

Сейчас полицейские и сотрудники ФСБ уточняют производителя фальшивых банкнот. Расследование уголовного дела продолжается.