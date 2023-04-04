Из Владимира в Первомайск доставили новый колокол для звонницы

Фото ОНФ по Владимирской области

Представители ОНФ во Владимирской области доставили особенный гуманитарный груз в ЛНР. Местные умельцы из мастерской «Вольгинский колоколец» отлили колокол для обстрелянного украинскими войсками Свято-Никольского храма в Первомайске.

Владимирские мастера считают, что колокольный звон собирает людей вместе, собирает дух, силы, на храме должна быть звонница, свой «голос». Поэтому они, как только узнали о проблеме, тут же приступили к работе – выплавили колокол для первомайского храма. На бронзовое изделие они нанесли образа Господа, Александра Невского, Девы Марии, святого Николая.

Колокол установят в ближайшие дни. Храм для местных жителей теперь не только место для молитвы. Здесь принимают вынужденных переселенцев из поселка Камышеваха, Попасной, Артёмовска. Людей много, места всем не хватает. Постоянно здесь могут жить три человека, другим оказывают гуманитарную помощь. Чтобы принять больше переселенцев, планируется построить дом милосердия. Для этого нужна поддержка российских инвесторов. С поиском благотворителя планируют помочь представители Народного фронта.