В Вязниках мошенники забрали у 66-летней женщины 100 тысяч рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит 19-летний парень из Москвы. Ему инкриминируют мошенничество.

По версии следствия, в начале марта в полицию Вязниковского района обратилась 66-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонила незнакомка, представившаяся внучкой, и настолько убедительно рассказала о том, что попала в ДТП и ей срочно требуются деньги, что женщина действительно поверило, что общается с родной внучкой.

После этого она передала через курьера мошенников 100 тысяч рублей. Этим курьером и оказался молодой человек из столицы, который перевел деньги кураторам, а себе оставил процент.

Буквально на следующий день парня задержали. Он оказался студентом одного из известных юридических вузов страны и спортсменом. Свой поступок парень объяснил желанием легкого заработка, причем он даже не подумал, что за свои действия придется отвечать. Его родители возместили потерпевшей всю сумму ущерба.

На днях уголовное дело направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд с утвержденным обвинительным заключением.