Во Владимире на ремонт закроется детское инфекционное отделение больницы на Токарева

фото со страницы регионального Минздрава

В июне начнется ремонт детского инфекционного отделения в Городской больнице №2 на улице Токарева.

В помещениях инфекционки проведут капремонт, который завершится в текущем году. А пока отделение приостанавливает работу из-за начавшихся организационно-подготовительных работ.

Маленьких пациентов будут принимать в той же больнице, но в отдельно стоящем здании на 45 коек, а также в инфекционном отделении ОДКБ. При необходимости дополнительно будет определена временная маршрутизация пациентов в инфекционное отделение детской больницы г. Гусь-Хрустальный.

Также Минздравом области запланирована организация детского инфекционного отделения в структуре нового инфекционного корпуса, строящегося на территории Областной клинической больницы.