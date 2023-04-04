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НовостиОбщество4 апреля 2023 11:33

Начальником ОМВД по Судогодскому району стал подполковник Вячеслав Светлов

Ранее он работал в Юрьев-Польском районе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудникам отдела полиции Судогодского района и районному руководству был представлен новый руководитель, которым стал подполковник Вячеслав Светлов.

В органах внутренних дел Вячеслав Вадимович Светлов трудится с 2007 года, куда пришел после окончания юридического факультета Шуйского педагогического университета. Начинал он милиционером взвода ППС, затем трудился на разных должностях, после чего в 2020 году стал заместителем начальника полиции по оперативной работы ОМВД по Юрьев-Польскому району, где и работал до нового назначения.