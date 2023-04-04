Умер бывший директор ковровского "Завода имени Дегтярева"

Фото с сайта завода имени Дегтярева.

3 апреля на 84 году жизни скончался Валерий Филиппович Петрушев, бывший генеральный директор ковровского оборонного предприяти "ЗиД". Об этом сообщает ковровское издание gorodkovrov.ru.

Валерий Филиппович возглавлял завод имени Дегтярева с 1996 по 2002 год. Сам он родился 12 марта 1939 года в городе Омске. Окончил Ленинградский политехнический институт в 1964 году. В Коврове он оказался в 1964 году, заняв должность инженера-технолога на предприятии п/я №9. В 1966-1971 годах был главным сварщиком, в 1971-1981 гг. — главным технологом, 1981-1989 — главным инженером, 1989-1993 гг. — заместителем генерального директора, Перед тем, как возглавить завод, в 1993 году занял должность технического директора и первого заместителя генерального директора.

Также Петрушев был депутатом Ковровского горсовета. Являлся почетным жителем города Коврова и заслуженным машиностроителем РФ. Является лауреатом премии Совета Министров СССР (1991), Государственной премии РФ в области науки и техники (2000).