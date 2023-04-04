Из Владимирской области в зону СВО отправили полевую баню

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Владимирская область продолжает оказывать помощь мобилизованным в зоне СВО. Как сообщает региональное Правительство, по просьбе военных инженеры ГК «Завод Бетал» разработали и построили мобильную баню, которую легко буксировать любым транспортом.

Размеры бани: 3 метра на 1,6 метра, по высоте 2,20. Изготовлена она из сэндвич-панелей с облицовкой из нержавеющей стали. Вес - 800 кг. Также в составе груза - УАЗ, рации, приборы ночного видения, генераторы, рюкзаки и прочая амуниция.

Ранее очередную партию гуманитарной помощь отправили из Гусь-Хрустального. Она была собрана совместно с Меленковским районом.