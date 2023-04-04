Во Владимирской области произошли первые палы сухой травы

Фото: ПСО города Коврова

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в связи с установившейся сухой, теплой погодой в регионе начались первые ландшафтные возгорания.

В частности, за минувшие сутки спасатели и пожарные трижды выезжали на палы травы, ставшие в этом году первыми.

В общей сложности выгорели участки на площади 0,75 гектара.

В региональном главке МЧС напомнили, что за весь 2022 год во Владимирской области было зафиксировано 320 случаев возгорания сухой растительности, выгорело 245 гектаров. Чаще всего трава начинает гореть по вине самих людей, которые целенаправленно ее поджигают — ради уничтожения сухостоя, а иногда и просто из хулиганства.

Сотрудники чрезвычайного ведомства также напомнили, что за палы травы, которые квалифицируются, как нарушение требований пожарной безопасности, предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет до 15 тысяч рублей.