Во Владимире может появиться школа гитариста Романа Мирошниченко

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3 апреля глава региона Александр Авдеев провёл рабочую встречу с Романом Мирошниченко, одним из самых именитых и титулованных фьюжн-гитаристов современности.

Совместно спродюсированный Романом Мирошниченко и Стасом Наминым инструментальный сингл «Fusion Raga» завоевал две серебряных медали Global Music Awards в категориях «Instrumental» и «Producer». В записи участвовал Камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина.

«Мы сделали интересную «разношёрстную» программу из музыки Пьяцоллы, авторских композиций, хитов прогрессив-рока. С владимирским струнным оркестром это был первый наш опыт. Global Music Awards – один из ведущих музыкальных конкурсов, он проводится в Калифорнии. Нам удалось получить две серебряных медали и стать лауреатами», – отметил Роман Мирошниченко.

4 апреля стартует гастрольный тур музыкантов по региону с музыкально-просветительским проектом «Эволюция». Он представляет из себя синтез жанров (джаз-рок, фольклор, фьюжн, фламенко) и включает широкую панораму произведений от выдающихся композиторов-классиков (Пётр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин) до популярных авторов ХХ столетия (Астор Пьяцолла) и современных мастеров инструментального прогрессив-рока. Концерты пройдут в Вязниках (4 апреля), Муроме (5 апреля) и Александрове (6 апреля).

Александр Авдеев поднял тему музыки для молодёжи: на эту нишу необходимо обратить особое внимание. На нее нужно ориентировать более современные жанры, но это должна быть талантливая, качественная музыка. Немало талантов, в том числе молодых, есть и в нашем регионе.

Перспективный проект – создание при Владимирском областном музыкальном колледже школы Романа Мирошниченко. Это будет открытое пространство, где юные музыканты со всего региона смогут встречаться с именитыми профессионалами страны, проходить мастер-классы, зажигаясь от лучших из лучших.