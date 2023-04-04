Более 28 тысяч владимирских семей направили материнский капитал на покупку жилья без кредита

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С момента старта программы материнского капитала владимирский Социальный фонд одобрил 28 340 заявлений на покупку и строительство жилья без использования кредитных средств. С начала года 213 семей улучшили жилищные условия/

128 семей при этом стали собственниками готового жилья . На строительство или реконструкцию частных домов потратили средства 85 родителей. Общий объем одобренных заявок по двум направлениям превысил 97,5 млн рублей.

В целом за все время на улучшение жилищных условий во Владимирской области подано 73 712 заявлений. Они включают не только распоряжения на прямую покупку жилья, но и решение квартирных вопросов с привлечением кредита или займа.

Напомним, что использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года. Заявление о распоряжении подается через МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России независимо от места регистрации.

Приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на территории России. Важно отметить, что ремонт квартиры или дома не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому использовать материнский капитал на эти цели нельзя.