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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:23

В Александровском районе задержаны хозяева двух «резиновых квартир»

Первая находилась в Александрове, вторая в Карабаново
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем марте участковые уполномоченные в ходе работы вскрыли два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания.

В первом случае 43-летний житель Московской области направлял уведомления об их прибытии в отдел миграции, указывая в качестве адреса принадлежащую ему квартиру в Александрове. Всего он оформил восемь человек.

Вторым хозяином оказался 33-летний житель Карабаново, который таким же образом поставил на учет пять иностранцев.

Делали это оба мужчины за деньги. Расследование уголовных дел по данным фактам продолжается.