Для новых ИП во Владимирской области сохранится нулевая ставка по "упрощенке"

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Депутаты Законодательного Собрания приняли закон, согласно которому новым ИП сохраняется нулевая ставка по «упрощенке» и патентной системе налогообложения в течение еще одного года – до 1 января 2025 года.

«Налоговые каникулы» – освобождение от уплаты налога по упрощенной и патентной системам для новых предпринимателей на два финансовых периода после регистрации – действуют в регионе уже много лет, и должны были закончиться изначально еще 1 января 2021 года. Но их уже несколько раз переносили.

«По этому закону предприниматели, которые регистрируются впервые в 2023 году, откроют свою деятельность на упрощенной системе налогообложения или по патентной по целому ряду видов деятельности, будут фактически не платить налог в течение двух лет», – объясняет председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Михаил Максюков (фракция «Единая Россия»).

Заметным изменением стало расширение перечня видов деятельности, на которые распространяются льготы. Речь идет об услугах по временному проживанию: например, сдача в посуточную аренду квартир, небольших гостиниц, гостевых домов.