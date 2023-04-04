Депутат Госдумы обратился в прокуратуру на действия управляющей компании из Владимира

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале сообщил, что подготовил запрос в прокуратуру на действия владимирской управляющей компании.

Запрос был направлен после приема граждан по вопросам ЖКХ, который состоялся во Владимирской области 2 апреля. К депутату обратилась жительница Владимира Ольга Кульпина. Ее мама живёт в историческом центре города, на Большой Московской. Дом обслуживает управляющая компания «Жилищник-Центр».

"Счета выставляют регулярно, без задержек, а вот когда дело доходит до работы, начинаются проблемы, рассказывает Ольга. Ещё в сентябре 2021 года они с мамой направили заявление в управляющую компанию с просьбой о ремонте подъезда. Ремонт до сих пор не проведен. Подъезд находится в плачевном состоянии. Есть у жителей и другие претензии к управляющей компании: ходить у дома просто опасно — нависает бетонная плита. По словам Ольги Михайловны, они неоднократно сигнализировали в «Жилищник-Центр», но там бездействуют", написал депутат.

Теперь в действиях управляющей компании должны разобраться сотрудники прокуратуры.