В Коврове после вмешательства прокурора принудительно госпитализируют мужчину, страдающего туберкулезом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проверки прокуратуры было установлено, что житель Коврова, не так давно освободившийся из мест лишения свободы, состоит на учете в Ковровском межрайонном противотуберкулезном диспансере с августа 2022 года с диагнозом очаговый туберкулез верхних долей легких, прогрессирующее течение.

С сентября по ноябрь 2022 года мужчина находился в стационаре во Владимире, в последующем был выписан и до января текущего года получал медицинскую помощь на дому под контролем мобильной бригады. Однако в начале февраля пациент написал отказ от дальнейшего лечения, начал вести асоциальный образ жизни.

Как поясняют в областной прокуратуре, письменный отказ в данном случае не имеет правового значения, поскольку диспансерное наблюдение за больными активной формой туберкулеза устанавливается независимо от их согласия. Уклонение от прохождения лечения влечет за собой риск заражения окружающих.

Прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о принудительной госпитализации заболевшего в лечебное учреждение. Требования прокурора судом удовлетворены.