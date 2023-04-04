Во Владимире проверят возможное строительство жилья на радиоактивном участке

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Депутат Законодательного Собрания Сергей Бирюков направил обращение в региональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и государственную компанию "Дом. РФ". Оно связано с возможным строительством жилья на радиоактивном участке.

Речь идет о земельном участке вдоль улиц Горького, Студенческой, Мира и проспекта Строителей. Здесь планируют построить три 17-этажных жилых дома. Но этот участок, обозначен как Участок радиоактивного загрязнения №4, согласно постановлению главы города Владимира от 14.12.2000. На нем в свое время были обнаружены источники радиоактивного загрязнения.

- Несмотря на то, что на ряде участков была произведена дезактивация в 2002 году, в том числе на участке на пересечении улицы Строителей и проспекта Мира возможно сохранились не выявленные источники загрязнения. Если это так, то строительные работы, которые планируется здесь провести (в первую очередь – подготовка котлованов под фундамент), могут стать причиной вскрытия источников радиоактивного излучения, что представляет непосредственную угрозу здоровью и жизни не только строителей или будущих жильцов этих домов, но и всех жителей города, - пишет в обращении депутат.

Он просит специалистов провести все необходимые замеры и проанализировать ситуацию.