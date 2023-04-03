Во Владимире для двух спортивных школ гимнастики закупят новый инвентарь

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в ближайшее время спортшкола олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева и спрошкола олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике получат новый инвентарь.

Средства в размере 11 миллионов 369 тысяч рублей на оборудование получены муниципалитетом благодаря успешному участию в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Для СШОР имени Толкачева приобретут брусья, жерди, гимнастические мостики, кони, дорожку для опорного прыжка, подставки для страховки и другое. А их товарищи из СШОР №5 получат большой гимнастический ковер размером 13 на 13 метров, специальные мячи, булавы, обручи, ленты и другие необходимые вещи.

Инвентарь поставят грядущим летом, а уже в новом учебном году ученики будут им пользоваться.