Во Владимирской области пик половодья ожидается через 10 суток

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, ситуацию с весенним половодьем обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Александра Авдеева.

Глава региона дал поручение провести разъяснительную работу с детьми и родителями по линии министерства образования региона, а также организовать у водоемов дежурства, чтобы исключить происшествия на тонком льду.

Пик половодья прогнозируется на 10-15 апреля. Для его нормального прохождения в местах, где лед еще не пошел, проводится его распиловка и чернение.

Напомним — сейчас во Владимирской области подтоплено 296 приусадебных участков, три низководных моста и шесть участков автомобильных дорог. Угрозы жизни и здоровью людей нет.