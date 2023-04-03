В Гусь-Хрустальном предприниматель обманывал школы и детские сады

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальным городским судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в совершении крупного мошенничества.

По версии следствия, мужчина являлся предпринимателем и в течение нескольких лет заключал с директорами образовательных учреждений города и района договоры на проведение испытания электроустановок, хотя полномочий таких не имел.

В общей сложности бизнесмен собрал с 55 директоров 850 тысяч рублей, которые ему перечислили в качестве оплаты.

С учетом полного признания вины, частичного возмещения ущерба и наличия тяжелого хронического заболевания суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также удовлетворен иск о взыскании не возмещенной части ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.