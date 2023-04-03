Во Владимирской области под водой оказалось 296 приусадебных участков

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по состоянию на 3 апреля разливом затопило шесть участков автомобильных дорог: в деревне Мостищево Александровского района, в деревнях Кобяки и Марково Петушинского района, в Собинке в микрорайоне Большие Сокольники, в Судогодском районе в деревне Фрязино и во Владимире в СНТ «Связист».

Также под водой остаются три низководных моста: в деревнях Песочная и Рождествено Александровского района и в деревне Чижово Собинского района. При этом за минувшие сутки от воды освободился мост в Юрьев-Польском районе в местечке Лучки.

Зато количество подтопленных приусадебных участков увеличилось. Так, в Судогде под водой находятся 60 участков, в Петушинском районе: 25 в СНТ «Березка», 45 в СНТ «Волгарь», 40 в СНТ «Волгарь-1», 50 в СНТ «Волгарь-2», пять в Собинке в микрорайоне Малые Сокольники, восемь в поселке Мстера Вязниковского района, 20 в деревне Фрязино Судогодского района, 30 в СНТ «Старица» и СНТ «Нерль» Суздальского района, восемь во Владимире в СНТ «Связист». За сутки вода ушла с двух участков.

В ближайшие три дня ожидается подтопление 15 приусадебных участков на территории Коврова и Вязниковского района. В Вязниках по-прежнему действует лодочная переправа к Заречной зоне, за сутки ей воспользовалось 97 человек, включая восемь детей, всего перебрались на лодках с берега на берег 670 человек, из них 50 детей.