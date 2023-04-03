Во Владимире за неделю с улиц города вывезли более 20 тонн песка

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, за всю прошлую неделю вывезено более 20 тонн песка и смета, а с газонов убрали более 3 тонн мелкого мусора.

В ночь на 3 апреля сотрудники Центра управления городскими дорогами проводили работы на улицах Луначарского, 1-й и 2-й Никольской, Дворянской, Ильича, Спасской, Гагарина, Никитской, Княгининской, Большие Ременники и в Манежном Тупике.

Днем убираться вышли 38 различных спецмашин и 61 дворник. Работы ведутся на улицах

Добросельская, Комиссарова, Мира, Университетской, Садовой, Большой Московской, Красноармейской, Диктора Левитана, Балакирева Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва, Сперанского, Василисина, Октябрьском и Суздальском проспектах, на Соборной площади и в ряде других мест.

Также дорожники продолжают ямочный ремонт проезжих частей.