Губернатор Александр Авдеев предлагает увеличить дорожный фонд на 300 миллионов рублей

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

На дорогах Владимирской области в марте начался ямочный ремонт, который продлится до мая. С начала года на него израсходовано уже 157 тонн литой асфальтобетонной смеси, отремонтировано более 1360 квадратных метров дорожного полотна.

- В мае стартуют основные работы. В 2023 году запланировали обновить в области более 340 км дорог на 8,2 млрд рублей. Предлагаю увеличить дорожный фонд ещё на 300 млн рублей и направить эти средства на ремонт асфальта в городах и районах. Надеюсь, уже в апреле депутаты поддержат моё предложение и мы увеличим наши возможности по ремонту дорог на этот год, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Авдеев.