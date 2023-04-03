Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 12:25

Губернатор Александр Авдеев предлагает увеличить дорожный фонд на 300 миллионов рублей

Окончательное решение примут депутаты Заксобрания в апреле
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

На дорогах Владимирской области в марте начался ямочный ремонт, который продлится до мая. С начала года на него израсходовано уже 157 тонн литой асфальтобетонной смеси, отремонтировано более 1360 квадратных метров дорожного полотна.

- В мае стартуют основные работы. В 2023 году запланировали обновить в области более 340 км дорог на 8,2 млрд рублей. Предлагаю увеличить дорожный фонд ещё на 300 млн рублей и направить эти средства на ремонт асфальта в городах и районах. Надеюсь, уже в апреле депутаты поддержат моё предложение и мы увеличим наши возможности по ремонту дорог на этот год, - сообщил в соцсетях губернатор Александр Авдеев.