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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 12:25

В Ковровском районе два человека погибли в аварии с легковой машиной

ДТП случилось утром 1 апреля на поселковом шоссе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 9.40 в 700 метрах от деревни Кузнечиха 27-летний водитель «Мазды», ехавший со стороны Кузнечихи в сторону села Малышево, не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево.

К сожалению, водитель и его пассажир скончались на месте ДТП от полученных травм. По факту происшествия в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.