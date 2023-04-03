В Ковровском районе два человека погибли в аварии с легковой машиной

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 9.40 в 700 метрах от деревни Кузнечиха 27-летний водитель «Мазды», ехавший со стороны Кузнечихи в сторону села Малышево, не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево.

К сожалению, водитель и его пассажир скончались на месте ДТП от полученных травм. По факту происшествия в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.