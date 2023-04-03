Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:54

В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись два легковых автомобиля

В результате травмы получили два человека
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 2 апреля около 11.40 на 255 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 59-летний водитель легковушки «Хендай», ехавший в сторону Владимира, столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате травмы получили оба водителя. После оказания медпомощи врачи отпустили обоих на домашнее лечение.

В госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.