В Суздальском районе на трассе Р-132 столкнулись два легковых автомобиля

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 2 апреля около 11.40 на 255 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 59-летний водитель легковушки «Хендай», ехавший в сторону Владимира, столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате травмы получили оба водителя. После оказания медпомощи врачи отпустили обоих на домашнее лечение.

В госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.