Двое жителей Меленок обокрали пенсионерку, пока она спала

. Фото: Даниил ОПАРИН

В середине марта в полицию обратилась 89-летняя жительница города Меленки. Женщина рассказала, что у нее из дома пропали 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны 20-летний и 26-летний местные жители. Их местонахождение было установлено. Они во всем признались.

В вечернее время они, взломав входную дверь, проникли в частный дом. В одной из комнат мужчины увидели пенсионерку, которая крепко спала. Воспользовавшись ситуацией, они похитили из кармана пальто, которое висело в шкафу, 80 тысяч рублей, после чего поспешили скрыться. Проснувшись утром, пожилая женщина увидела на полу фрагменты газеты и полиэтиленовый пакет, в которые были завернуты сбережения, рассказывают детали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и запрете на совершение определенных действий.

Похищенные деньги мужчины успели потратить. Злоумышленники раскаялись в содеянном и обязались возместить причиненный материальный ущерб.