Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 11:03

Во Владимире за два дня ГИБДД задержаны шесть пьяных водителей

Рейды состоялись 25 и 31 марта на дорогах областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД в ходе рейдов проверили почти 1000 автомобилей, причем в 40 случаях водители нарушили правила дорожного движения.

В частности, было задержано шесть человек за езду в нетрезвом виде, причем двое из них сели пьяными за руль повторно, и теперь станут фигурантами уголовных дел.

По всем остальным фактам составлены административные протоколы. Проверки на территории региона продолжатся.