Во Владимире за два дня ГИБДД задержаны шесть пьяных водителей

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД в ходе рейдов проверили почти 1000 автомобилей, причем в 40 случаях водители нарушили правила дорожного движения.

В частности, было задержано шесть человек за езду в нетрезвом виде, причем двое из них сели пьяными за руль повторно, и теперь станут фигурантами уголовных дел.

По всем остальным фактам составлены административные протоколы. Проверки на территории региона продолжатся.