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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:27

В Петушинском районе простились с участником спецоперации на Украине

Ему было 27 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

2 апреля в Покрове состоялось прощание с рядовым Вооруженных сил РФ Александром Смирновым, сообщает администрация Петушинского района.

Александр в возрасте 27 лет был мобилизован осенью 2022 года. В марте, при исполнении служебного долга погиб, попав под минометный обстрел. У погибшего остался несовершеннолетний сын.

Слова соболезнования родным и близким выразили глава Петушинского района Елена Володина,глава Покрова Олег Кисляков, глава администрации Денис Рогов и военный комиссар подполковник запаса Сергей Бобков. Все присутствующие почтили память Героя минутой молчания.