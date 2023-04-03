Во Владимирской области прокуратура разбирается с мошенничеством при продаже крупного участка земли

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки соблюдения земельного законодательства было установлено, что в феврале минувшего года в Росреестр обратилась жительница Александровского района, попросившая внести сведения в единый госреестр недвижимости об участке земли, который, согласно свидетельству о праве собственности, подписаном главой местной администрации, принадлежал ей с 1993 года.

Участок площадью 79 тысяч квадратных метров в деревне Воскресенское, разрешенный для ведения личного подсобного хозяйства, был поставлен на кадастровый учет, а уже в июне того же года за 10 миллионов рублей продан другому человеку.

Новый владелец разбил его на 52 участка, но тут и обнаружилось, что в похозяйственных книгах сельского поселения, а также в архиве и государственном фонде сведений о правах на этот участок нет. Выяснилось, что и подпись главы администрации в свидетельстве 1993 года была поддельной.

Материалы проверки прокуратура отправили следователям полиции, которые возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

Расследование находится на контроле прокуратуры.