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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:00

Жительница Коврова соврала о краже бытовой технике, чтобы оплатить "коммуналку"

На нее возбудили уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

В марте в полицию обратилась 26-летняя жительница Коврова с заявлением о совершении кражи имущества из квартиры. По ее словам, пропала крупногабаритная бытовая техника на 49 тысяч рублей.

Во время проверки полицейские пришли к выводу, что женщина сообщила о преступлении, которого на самом деле не было.

Установлено, что она и ее супруг сдавали в аренду принадлежащую им квартиру. Арендатор исправно платил обозначенную сумму. Из этих денег, согласно договоренности, коммунальные услуги оплачивал собственник. Однако вместо того, чтобы своевременно вносить плату за услуги, женщина, ответственная за платежи, тратила деньги «на себя». От мужа этот факт ковровчанка скрывала. Чтобы погасить накопившийся долг, псевдо-потерпевшая самостоятельно сдала в ломбард холодильник и стиральную машину, после чего сообщила в полицию о краже, рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.