В Муроме жителя Ставропольского края осудят за интернет-мошенничество

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по семи эпизодам мошенничества. В них обвиняется житель Ставропольского края.

По версии следствия, начале 2022 года мужчина вступил в сговор с неким неизвестным гражданином, который предоставил ему доступ к специальной программе, при помощи которых размещались объявления на сайтах объявлений. После этого ставрополец при помощи телефона сообщника вступал в диалог с потенциальными покупателями, убеждал их в безопасности сделки, а потом присылал им ссылку, перейдя по которой люди вводили реквизиты своих банковских карт и переводили деньги на подконтрольные подозреваемому счета.

Так, 6 января жительница Мурома, хотевшая купить беговую дорожку за 16,5 тысяч рублей, перевела деньги подозреваемому, но тот под предлогом не прошедшего платежа убедил женщину еще раз ввести данные и сделать перевод оставшихся средств. В итоге покупательница лишилась 25 тысяч рублей.

Таким же образом мужчина действовал в остальных шести случаях, сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.