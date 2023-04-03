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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:53

В Ковровском районе двое мужчин задержаны за проникновение в чужой дом

Задержали их сотрудники Росгвардии
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает 3 апреля Управление Росгвардии по Владимирской области, накануне вечером сотрудникам отдела вневедомственной охраны поступила информация о попытке проникновения в чужой дом в поселке Мелехово.

Выехавший на место наряд ОВО прибыл на улицу Первомайскую, где обнаружил, что двое мужчин пробрались в чужой дом через разбитое окно. Однако скрыться им не удалось, оба были задержаны и переданы подоспевшим полицейским. Задержанными оказались 39 и 35-летние ранее судимые местные жители. По факту проникновения в чужое жилище проводится проверка.