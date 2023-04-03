Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт3 апреля 2023 7:15

Владимирские гимнасты завоевали 13 медалей на международных соревнованиях

Состязания проходили в Екатеринбурге
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала администрации Владимира

фото из телеграм-канала администрации Владимира

В Екатеринбурге прошли международные соревнования по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд"! Владимирские гимнасты везут оттуда большое количество наград!

Всеволод Коротков завоевал 1 золотую и 3 серебряные награды в отдельных видах многоборья.

Арина Семухина с первым результатом отобралась в финал на разновысоких брусьях и забрала своё золото с оценкой 14,866 баллов.

Савелий Съедин завоевал сразу 4 золотых и 1 серебряную медаль в отдельных видах многоборья по программе мастеров спорта среди юниоров.

Владислав Новокшонов завоевал золото в упражнениях на перекладине и 2 бронзы - в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах.