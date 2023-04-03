Владимирские гимнасты завоевали 13 медалей на международных соревнованиях

фото из телеграм-канала администрации Владимира

В Екатеринбурге прошли международные соревнования по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд"! Владимирские гимнасты везут оттуда большое количество наград!

Всеволод Коротков завоевал 1 золотую и 3 серебряные награды в отдельных видах многоборья.

Арина Семухина с первым результатом отобралась в финал на разновысоких брусьях и забрала своё золото с оценкой 14,866 баллов.

Савелий Съедин завоевал сразу 4 золотых и 1 серебряную медаль в отдельных видах многоборья по программе мастеров спорта среди юниоров.

Владислав Новокшонов завоевал золото в упражнениях на перекладине и 2 бронзы - в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах.