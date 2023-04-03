Во владимирском микрорайоне Ортгруд обнаружили очаг бешенства

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимире в микрорайоне Оргтруд на улице Октябрьской, 4 был обнаружен очаг бешенства. Теперь здесь ввели карантин. Соответствующий Указ подписал глава региона Александр Авдеев.

В микрорайоне Оргтруд запрещено лечение запрещено лечить, ввозить и вывозить питомцев, за исключением вакцинированных от бешенства в течение 179 дней. Кроме того, нельзя проводить масштабные мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Вся территория в радиусе 1,5 километра является неблагополучной по бешенству. Запреты перестанут действовать 23 июня.

Напомним, что ранее очаги бешенства также нашли в Коврове – на улице Кленовой и в Ковровском районе – в Ащеринском карьере и в деревне Малышево.