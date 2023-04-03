В Собинке прокуратура требует подвести коммуникации к земле для многодетных семей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по вопросу обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой участков земли, предоставленных многодетным семьям для строительства домов, были обнаружены нарушения.

Собинская межрайонная прокуратура установила, что на территории Собинки к этим участкам не подведены вода, тепло, газ и водоотведение, а также не построены дороги и тротуары, хотя закон требует все это сделать.

Прокуратура обратилась с иском в Собинский городской суд, потребовав от администрации города обеспечить все необходимые коммуникации. Суд удовлетворил это требование, однако мэрия оспорила его сперва во Владимирском областном суде, который изменил решение первой инстанции лишь в части сроков, а затем уже в порядке кассации во Втором кассационном суде, который, однако, оставил решение в силе.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.