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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:42

В Собинке прокуратура требует подвести коммуникации к земле для многодетных семей

Соответствующий иск был удовлетворен, но несколько раз оспорен
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по вопросу обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой участков земли, предоставленных многодетным семьям для строительства домов, были обнаружены нарушения.

Собинская межрайонная прокуратура установила, что на территории Собинки к этим участкам не подведены вода, тепло, газ и водоотведение, а также не построены дороги и тротуары, хотя закон требует все это сделать.

Прокуратура обратилась с иском в Собинский городской суд, потребовав от администрации города обеспечить все необходимые коммуникации. Суд удовлетворил это требование, однако мэрия оспорила его сперва во Владимирском областном суде, который изменил решение первой инстанции лишь в части сроков, а затем уже в порядке кассации во Втором кассационном суде, который, однако, оставил решение в силе.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.