В ЖК "Ладога" под Владимиром едва не сгорел коттедж

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

2 апреля в 19.36 поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ЖК Ладога, ул. Сосновая, д. 65а. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горела деревянная пристройка жилого дома (веранда), был виден дым из жилой части дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Существовала угроза распространения огня по всему дому.

Пожарные не дали распространиться огню и ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров. Сгорело: конструкция веранды, внутренняя отделка и имущество одной из квартир.

Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 28 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.