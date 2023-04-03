74 процентов жителей Владимирской области поддержали идею сокращения рабочей недели

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Владимира приняли участие в опросе о возможном сокращении рабочей недели. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда.

74% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 17% — против.

Для 70% владимирцев возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы. Они уверяют, что работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 14% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.

Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 83 и 75% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 77% против 72% среди мужчин.