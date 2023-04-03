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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:11

Во Владимире с 1 апреля стартовал месячник санитарной очистки города

В течение месяца областной центр будут приводить в порядок после зимы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: горадминистрация Владимира

Фото: горадминистрация Владимира

Как сообщили в администрации города Владимира, глава областного центра Дмитрий Наумов подписал постановление, согласно которому с 1 по 30 апреля в столице региона пройдет месячник санитарной очистки и уборке территории.

В рамках мероприятий планируется привести в порядок дороги, тротуары, памятники, обелиски, скверы, парки и другие общественные пространства, а также очистить город от песко-соляной смеси, которой производилась подсыпка дорог в течение зимы.

Кроме того, будет произведена обрезка сухих веток, а также высадят 320 тысяч цветов в 56 горизонтальных цветниках и 42 цветниках в виде фигур.

На 22 апреля запланирован общегородской субботник.