Во Владимире с 1 апреля стартовал месячник санитарной очистки города

Фото: горадминистрация Владимира

Как сообщили в администрации города Владимира, глава областного центра Дмитрий Наумов подписал постановление, согласно которому с 1 по 30 апреля в столице региона пройдет месячник санитарной очистки и уборке территории.

В рамках мероприятий планируется привести в порядок дороги, тротуары, памятники, обелиски, скверы, парки и другие общественные пространства, а также очистить город от песко-соляной смеси, которой производилась подсыпка дорог в течение зимы.

Кроме того, будет произведена обрезка сухих веток, а также высадят 320 тысяч цветов в 56 горизонтальных цветниках и 42 цветниках в виде фигур.

На 22 апреля запланирован общегородской субботник.