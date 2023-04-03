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НовостиОбщество3 апреля 2023 5:54

С 14 апреля во Владимирской области установят пожароопасный сезон

Планируется задействовать космический, воздушный, наземный и видеомониторинг
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году во Владимирской области пожароопасный сезон планируется установить с 14 апреля.

В перечне территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров – 391 населённый пункт, в том числе 169 подвержены угрозе лесных пожаров и 222 подвержены угрозе ландшафтных (природных) пожаров, 163 садоводческих товарищества и 24 загородных оздоровительных лагеря.

Сразу после схода снежного покрова запланированы проверки этих населённых пунктов, а также контрольные мероприятия в отношении 163 садоводческих товариществ и 24 загородных оздоровительных лагерей. Проверки будут завершены до 28 апреля.

Для оперативного обнаружения и ликвидации очагов природных пожаров вновь будет производится всесторонний мониторинг. Планируется задействовать космический, воздушный, наземный и видеомониторинг.