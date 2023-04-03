В Государственном архиве нашли редкие чертежи Владимирского края

Фото предоставлено архивом Владимирской области

В фонде Владимирской губернской межевой канцелярии хранится дело «Карты отдельных сел, деревень и участков земли». В картонном тубусе скрывались самые древние чертежи Владимирского края.

На чертеже обозначена река Нерль и два ее правых притока - реки Печегда (на чертеже − Печехта) и Сойба. Река Печегда отрисована полностью от самого истока и до устья, на чертеже показан и ее левый приток − речка Никоновка. Также указаны села Бережок (Бережек) и Лобцово (Лопцово), деревни Зубатово, Нечаиха, Холодиха (Холодово), Свозня (Свозное), Черницыно, а в устье реки Печегды на ее правом берегу отмечена водяная мельница.

Изображенная на чертеже местность ранее была часть Юрьевского уезда Владимирской губернии, а в наши дни входит в состав Гаврилово-Посадского района Ивановской области. На современной карте можно найти села Бережок и Лобцово, деревни Свозня и Холодиха, а вот от Зубатово и Нечаихи остались только урочища. Примерно в том месте, где на чертеже показана Покровская мельница, сегодня находится населенный пункт Петряиха. Нет на современной карте и реки Печегды, которая была переименована в Желтуху.

Подавляющее большинство подобных чертежей, выявленных в других архивах, датируются второй половиной XVII в., некоторые − началом XVIII в. К этому времени стоит отнести и чертежи, сохранившиеся в Государственном архиве Владимирской области.