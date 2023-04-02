Во Владимирской области введен режим ограничения движения для грузовиков

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Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, с 1 по 30 апреля на территории региона вступил в действие режим ограничения движения на автодорогах для определенных видов перевозок.

Речь идет о машинах с грузом или без такового, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые значения, установленные приказом №35 Минтранса региона.

Сам текст приказа можно скачать на официальном сайте Минтранса Владимирской области.

Такие ограничения вводятся ежегодно. Они не распространяются на автобусные перевозки, перевозку лекарств, топлива, удобрений, почты и продуктов, а также грузов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Не подпадают под действие документа машины Минобороны России, а также большегрузы, перевозящие дорожную технику и материалы, необходимые для ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Нарушители могут быть оштрафованы на сумы от 1,5 до 500 тысяч рублей.