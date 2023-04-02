Александровская райбольница прекратила запись к врачам через регистратуру

. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Как сообщает Александровская районная больница, с 1 апреля в рамках федерального проекта, более известного, как «Инцидент-38», запись на прием будет вестись исключительно в дистанционной форме: через портал госуслуг или приложение «К врачу», либо через звонок в колл-центр на единый региональный номер «122».

По словам заместителя главврача Александровской РБ Павла Морозова, исключение сделают лишь для жителей Струнино, а также для сельских жителей. Есть еще вариант прийти в Александровскую поликлинику в Черемушках и там записаться через инфомат.

Впрочем, от посещения регистратуры новшество пока полностью не избавляет — вам придется явиься туда за 15 минут до назначенного часа и подтвердить у регистратора поликлиники свою запись и сверить документы.

Также с 1 апреля в электронный формат Александровская райбольница перевела и запись на исследования.

Сами александровцы новшество встретили неоднозначно: одни довольны, другие спрашивают, как быть пожилым людям, которые не умеют пользоваться современными гаджетами и не имеют возможности позвонить. Пока этот вопрос остается открытым.

Напомним — в рамках пилотного проекта «Инцидент-38» с весны текущего года во Владимирской области все медучреждения должны перейти в формат единой регистратуры с колл-центром «122».