К омбудсмену Владимирской области за год поступило 5401 обращение граждан

Фото: Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова опубликовала ежегодный доклад об итогах своей деятельности за 2022 год.

Согласно документу, в общей сложности за весь год региональному обмудсмену поступило 5401 обращение, из которых 1812 пришли в письменном виде, еще 3589 человек обратились устно. Таким образом, общее число обращений возросло по сравнению с 2021 годом на 27,8 процента.

При этом абсолютное их большинство было принято к рассмотрению, отказали лишь в семи случаях. По результатам рассмотрения были восстановлены права 761 человека, еще 73 гражданам оказано содействие в восстановлении прав, в 2086 случаях люди получили необходимые разъяснения, в то время как 1490 обращений уполномоченный по правам человека передал в компетентные органы. Еще в 984 случаях нарушений не установлено.

Сама Людмила Романова связывает рост обращений с тремя причинами: во-первых, сыграла роль призывная кампания в рамках частичной мобилизации (всего поступило 754 обращения от мобилизованных и членов их семей). Кроме того, приходили на прием переселенцы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и Украины. Третья причина связана с деятельностью «Правового поезда» - когда в тот или иной муниципалитет прибывает большая делегация из числа руководителей различных ведомств, включая омбудсмена. К ним может обратиться со своим вопросом любой желающий, чем люди охотно пользуются. Всего за год «Правовой поезд» объехал 48 населенных пунктов региона.